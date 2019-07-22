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Общество

Пересадка растений, занесенных в Красную книгу, недопустима, - Ботанический сад ННГУ

26 июля 2019 08:45  [153] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Петр Блинов

Сотрудники Ботанического сада ННГУ провели обследование участка произрастания растений, занесенных в Красную книгу, на улице Ульянова в Нижнем Новгороде около дома, где жил конструктор Ростислав Алексеев. Об этом сообщили в экологическом центре "Дронт". В территорию застройки попали места, где растут редкие растения.

В акте обследования отмечается, что в небольшой террасированной низине находится участок с очень интересной растительностью, включающей как элементы местной флоры, так и садово-приусадебные растения-интродуценты различных лет посадки, начиная с конца XIX в.

Также специалисты заявили о невозможности пересадки краснокнижников в другое место.

"Пересадка растений, занесенных в Красную книгу, недопустима, так как с высокой степенью вероятности приведет к их гибели, поскольку переносить их надо с сохранением сложившегося природного комплекса, что невозможно. Данный участок представляет значительный научный, природоохранный и культурно-исторический интерес и заслуживает сохранения", - сделали вывод специалисты.

Акт обследования направлен в министерство экологии Нижегородской области для принятия мер по обеспечению сохранности редких растений.

Ранее один из застройщиков дома на Провиантской-Ульянова рядом с ОКН (дом, где жил Ростислав Алексеев) в Нижнем Новгороде Роман Овсепян заявил, что готов уйти с площадки, если ему выплатят компенсацию за расселение домов, которую ООО "Дом на Провиантской" осуществляло на собственные деньги.

Напомним, строительные работы ООО "Дом на Провиантской" во дворе дома № 45А по ул. Ульянова в последние дни продолжались, несмотря на выданные предостережения от УГООКН и Госстройнадзора.

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