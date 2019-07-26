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Происшествия

Нижегородка пострадала в столкновении маршрутки и такси Uber

27 июля 2019 14:37  [221] Происшествия
Источник фото: https://vk.com/typical_nn

Источник фото: https://vk.com/typical_nn

Нижегородка пострадала в столкновении маршрутки и такси Uber. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП с участием иномарки и маршрутки №46 произошло около 7:10 27 июля на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Судя по надписям на машине, которые видны на опубликованных очевидцами фото, Nissan Almera принадлежит к компании такси Uber.

По предварительным данным МВД, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршрутным такси.

В результате, 25-летняя пассажирка иномарки после ДТП обратилась за медицинской помощью. В настоящее время время врачи отпустили её домой.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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Теги:
ДТП Такси
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