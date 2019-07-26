Нижний сегодня: главные события дня Общество

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

В пресс-службе ЦБ пояснили, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

К сотруднику банка приняты все предусмотренные законодательством меры. Банк направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев

Синоптики прогнозируют дождливую и холодную погоду в ближайшие три дня в Нижегородской области.

Черные усачи атакуют Нижегородскую область

В четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) обнаружены карантинные объекты - переносчики стволовых фитонематод.

Черные хвойные усачи считаются наиболее опасными техническими вредителями древесины, наносящими большой ущерб лесной и деревообрабатывающей промышленности. Эти жуки заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки.

Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

Говоря о денежной компенсации дольщикам, вице-премьер подчеркнул, что будет "лично следить" за тем, в каких случаях будут ее предоставлять и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать. "Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков", - подчеркнул он.

Детские палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области

По словам начальника отдела по вопросам допобразования министерства образования области Галины Охотниковой, в настоящее время в Нижегородском регионе работают два стационарных палаточных лагеря, в которых находится 110 детей ("Хочу стать десантником" в Дальнеконстантиновском районе и палаточный экологический стационарный лагерь "Олимп" в Тоншаевском районе).

В рамках объездов члены рабочей группы обследуют лагеря, в том числе на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае приостановили работу палаточного лагеря, где погибли дети. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в районе комплекса "Холдоми".