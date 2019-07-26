Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 19:01  [178] Нижний сегодня: главные события дня
29 июля 2019 18:33  [69] Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области
29 июля 2019 17:50  [140] Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области
29 июля 2019 17:23  [142] Нижегородская администрация хочет обжаловать решение об отмене маршрутов Т-113 и Т-138, которая признана незаконной
29 июля 2019 16:03  [235] Детские палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области
29 июля 2019 15:38  [180] Волонтеры "Единой России" отправились в Дивеево для помощи паломникам
29 июля 2019 15:36  [142] Иван Носков проверит качество ремонта дорог в Дзержинске
29 июля 2019 15:06  [139] "Поезда здоровья" побывали уже в 64 населенных пунктах Нижегородской области
29 июля 2019 14:36  [234] День военно-морского флота прошел в Нижнем Новгороде
29 июля 2019 14:21  [514] Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

29 июля 2019 19:01  [178] Общество

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

В пресс-службе ЦБ пояснили, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

К сотруднику банка приняты все предусмотренные законодательством меры. Банк направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев

Синоптики прогнозируют дождливую и холодную погоду в ближайшие три дня в Нижегородской области.

Черные усачи атакуют Нижегородскую область

В четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) обнаружены карантинные объекты - переносчики стволовых фитонематод.

Черные хвойные усачи считаются наиболее опасными техническими вредителями древесины, наносящими большой ущерб лесной и деревообрабатывающей промышленности. Эти жуки заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки.

Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

Говоря о денежной компенсации дольщикам, вице-премьер подчеркнул, что будет "лично следить" за тем, в каких случаях будут ее предоставлять и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать. "Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков", - подчеркнул он.

Детские палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области

По словам начальника отдела по вопросам допобразования министерства образования области Галины Охотниковой, в настоящее время в Нижегородском регионе работают два стационарных палаточных лагеря, в которых находится 110 детей ("Хочу стать десантником" в Дальнеконстантиновском районе и палаточный экологический стационарный лагерь "Олимп" в Тоншаевском районе).

В рамках объездов члены рабочей группы обследуют лагеря, в том числе на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае приостановили работу палаточного лагеря, где погибли дети. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в районе комплекса "Холдоми".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph