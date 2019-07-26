Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам Общество

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё. Об этом Виталий Мутко сообщил РИА Новости.

Он пояснил, что пока такой механизм только формулируется, для его использования требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.

ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ ВМЕСТО ФИНАНСОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Ранее был опубликован проект постановления правительства с правилами, по которым Фонд защиты прав дольщиков может предложить гражданам финансовую компенсацию. Правила предусматривают, что достройка проблемного объекта за счет Фонда дольщиков нецелесообразна, если сумма предполагаемых компенсационных выплат меньше либо равна расходам, необходимым для завершения строительства. Также, согласно документу, нецелесообразно финансировать достройку отдельного дома за обанкротившимся застройщиком в случае, если на это потребуется больше трех лет.

Мутко отметил, что возможность предлагать квартиры дольщикам в более готовых домах вместо новостроек, на которые они заключили договор долевого участия станет "третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации". При этом, уточнил он, это будет возможным, если у Фонда дольщиков в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах.

Говоря о денежной компенсации дольщикам, вице-премьер подчеркнул, что будет "лично следить" за тем, в каких случаях будут ее предоставлять и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать. "Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков", - подчеркнул он.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НИЖЕГОРОДСКИХ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

В нижегородской области проблемы дольщиков пока не требуют таких решений, как предоставление готового жилья. В последнее время при помощи властей для долгостроев находятся новые инвесторы.

ЖК "Новинки Smart City"

Пожалуй одним из проблемных долгостроев в Нижегородской области можно назвать ЖК "Новинки Smart City" в Богородском районе. Застройщик этого одного из самых крупных долгостроев в регионе - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

В настоящее время право на достройку ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить ЖК - в 2021 году.

ЖК "Окский берег"

Еще один крупный долгострой - ЖК "Окский берег". Бывший застройщик этого ЖК — ООО "Капстройинвест" из-за нехватки средств приостановил возведение жилого комплекса, но не желал уходить с объекта, обещая привлечь инвестора. Однако внесение средств должно было состояться до 26 июня, но этого не произошло. Таким образом, компания не выполнила своих обязательств и суд признал ее банкротом.

Между тем, с июня текущего года у правительства Нижегородской области есть соглашение с еще одним застройщиком - ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку ЖК "Окский берег" собственные средства.

Проект жилого комплекса предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

ЖК "Сердце Нижнего"

Жилой комплекс "Сердце Нижнего" расположен в границах Почаинского оврага, который является рекреационной зоной. «Проблемным» там является один дом, строительство которого выполнено на 95%, но и «проблемным», то есть дающим приоритетное право на достройку, его признали недавно.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАВНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нижегородская область вместе со всей Россией с 1 июля 2019 года перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.

Банк стал посредником: с 1 июля привлечение денежных средств граждан для долевого строительства жилья допускается только с использованием счетов эскроу. Гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком теперь будет аккредитованный банк.



Застройщик открывает в нем кредитную линию, а средства граждан хранятся на счету эскроу. После передачи ключей жителям застройщик может воспользоваться средствами дольщиков и закрыть ими свой кредит.

Сдача домов по прежней схеме: правительство РФ также предусмотрело, что новые правила не должны остановить существующее жилищное строительство. Для этого определены критерии объектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением счетов эскроу. Основными критериями для таких проектов будут являться 30% (15% и 6% допускается при соблюдении ряда условий) степени строительной готовности и не менее 10% заключенных договоров участия в долевом строительстве от общего количества жилых и нежилых помещений проекта.

При этом потребуется подтверждение осуществленного застройщиком расчета степени строительной готовности проекта. Данная работа возложена на инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области.

Банки и критерии: по данным министерства строительства Нижегородской области, из 95 банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ, в Нижегородской области работают 42, но только пять из них начали работу с застройщиками по переходу на проектное финансирование. Минстрой призвал банковское сообщество региона активнее включаться в работу по взаимодействию с застройщиками, реализующими проекты жилищного строительства на территории области.

Сроки перехода на новую систему: согласно поправкам к закону № 214-ФЗ, полный переход на банковское финансирование долевого строительства с применением счетов эскроу должен произойти в течение трех лет. По утвержденной правительством РФ дорожной карте уже к середине этого года таких сделок должно быть не меньше 30% от договоров долевого участия в строительстве, а к концу 2020 года - до 95% договоров долевого участия.

Кроме того, для обманутых дольщиков также расширены меры поддержки: они расширяют перечень случаев, при которых инвестор, прошедший конкурсный отбор, может завершить строительство проблемного дома.

До внесения изменений такую процедуру применяли только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Формирование этого реестра осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (от 12 августа 2016 года).