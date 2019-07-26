Нижегородский продавец китайских сумок "известных марок" нанес бюджету РФ ущерб на 25 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский продавец китайских сумок "известных марок" нанес бюджету РФ ущерб почти на 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сотрудники таможни выяснили, что предприниматель из Нижегородской области заключил контракт с китайской компанией на поставку в Россию сумок известной торговой марки. В рамках данного контракта коммерсант с сентября 2017 по июнь 2019 года осуществил несколько десятков поставок товара на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коммерсант и поставщики формировали документацию в виде электронных документов, и нижегородец вносил туда недостоверные сведения о стоимости товаров. Стоимость сумок занижалась более чем в три раза, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Разницу в цене нижегородский коммерсант оплачивал поставщикам по нелегальным каналам через этнические группы без фактического вывода денежных средств из РФ.

Таким образом, ущерб бюджету РФ, по предварительным подсчетам, превысил 24,7 млн рублей.

В отношении нижегородского предпринимателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица" (ч. 2 ст. 194 УК РФ), максимальным наказанием за которое может стать лишение свободы до пяти лет.