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Происшествия

Пять лет получила жительница Нижегородской области за продажу собственного ребенка

04 августа 2019 10:25  [68] Происшествия

Пять лет получила жительница за продажу собственного ребенка. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 42-летней женщине вынесли приговор оп п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года женщина, будучи беременной, вступила в сговор с другим фигурантом уголовного дела на совершение сделки в отношении своего будущего ребенка, которого она намеревалась родить на территории Нижегородской области, а затем безвозмездно передать подельнику.

В июле 2018 года подсудимая по поддельным документам родила мальчика и дала ему фамилию, имя, отчество, позволяющие впоследствии забрать мальчика лицом, чьи документы ранее были представлены в медицинское учреждение. Спустя некоторое время роженица покинула родильный дом, оставив в нем новорожденного ребенка, который впоследствии был незаконно получен другой соучастницей.

В марте 2019 года женщина была задержана следователями СК. Под тяжестью собранных следствием доказательств женщина полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого деяния, дала показания, изобличающие как ее саму, так и ее соучастницу.

Приговором суда подсудимой назначено наказание - 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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