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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 августа 2019 18:47  [87] Общество

Еще два пункта приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде

Речь идет об экопункте в Сормовском районе на улице Иванова, у дома №14/1. Параллельно также начал работать киоск в Нижегородском районе на ул. Усилова, у дома №3/3а.

В настоящий момент в городе открыты 10 пунктов приема вторсырья.

Карантин по АЧС объявлен в Перевозском районе

Инфицированным объектом стала территория общественной организации "Перевозское районное общество охотников и рыболовов".

Границы первой угрожаемой зоны в Перевозском районе обозначены в пределах населенных пунктов: д.Нерослиха, с.Ягодное, с.Шерпово, с.Горышкино, с.Тилинино, с.Ревезень, д.Чергать, п.Новый путь, п.Шильниково. В эту зону также попадает территория Вадского района.

Посещать инфицированную зону строго запрещается. Кроме того нельзя продавать, вывозить или пересылать свиней и свиноводческую продукцию за пределы первой угрожаемой зоны.

11 новых автобусов поступили МУП "Арзамаспассажиравтотранс"

Через несколько недель, после оформления полисов ОСАГО и других необходимых документов, автобусы выйдут на городские маршруты. ПАЗики могут работать как на бензине, так и на метане.

В МУП "Арзамаспассажиравтотранс" планируют поставить эти автобусы на городские маршруты с небольшим пассажиропотоком и рассчитывают, что использование подвижного состава на более экономичном газовом топливе сделает их экономически окупаемыми.

Долги жителей Нижегородской области перед "ТНС энерго НН" превысили 42 млн рублей

"ТНС энерго НН" направило в квитанциях за август 2019 года уведомления о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты 21 134 потребителям.

В реестр попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим 2-кратный норматив потребления.

Мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов ожидают нижегородцев на День города

17 августа в акваторию Волги у Стрелки выйдет флотилия яхт, которая откроет фестиваль городских яхтсменов "Парад парусов".

Также на площадке у стадиона "Нижний Новгород" пройдет мотор-шоу. Вечером будут организованы фиеста воздушных шаров "Аэро-Стрелка" и световое шоу с участием яхт.

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