Преимущества клееного бруса

Современный ассортимент строительных товаров предлагает огромный выбор уникальных и многофункциональных материалов для постройки дома. Как раз к таким современным материалам и относят клееной брус. Заказать строительство дома из такого материала можно тут.

Особенности клееного бруса

Чтобы лучше понять все преимущества и недостатки материала, стоит подробнее разобраться в понятиях. Клееной брус - современный строительный материал, созданный путем склеивания пиленных досок. Такой брус входит в тройку самых популярных материалов, из-за чего из него любят строить малоэтажные дома.

Если говорить о преимуществах клееного бруса, то можно в особенности выделить тот факт, что этот материал отличается своей универсальностью. Именно такой брус подходит для строительства жилых домов, подсобных строений, бань и др.

Глядя на такие помещения, можно отметить, что поверхность стен в этих зданиях ровная и гладкая. Кроме того, такая поверхность не нуждается в дополнительной отделке, что бесспорно играет огромным преимуществом в строительстве.

Кстати, из-за того, что дополнительная отделка не нужна, значительно уменьшается стоимость дома. Поэтому, даже несмотря на дороговизну клееного бруса, в дальнейшем можно сэкономить неплохие финансы на отделочных работах.

Также многие дизайнеры отмечают, что клееной брус выглядит привлекательно внешне, поэтому уже является неплохим дизайнерским решением. Единственное что потребуется, так это правильно обыграть этот материал.

Отдельное внимание стоит отвести экологичности этого материала. Для склейки производители обычно используют специальный клей, который проходит проверку на свою экологичность. Из-за этого материал совершенно не токсичен и безопасен для окружающей среды и здоровья человека.

Кроме того, используемый клей никак не закупоривает древесину, поэтому здание полностью сохраняет все достоинства деревянного материала.

Из-за огромного количества преимуществ, многие владельцы предпочитают именно такой материал. “Студия Клееного Бруса” занимается строительством домов из этого материала. Владелец сможет заказать строительство “под ключ” и получить в результате экологичный и красивый дом.

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