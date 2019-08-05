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Происшествия

Прокуратура НО хочет предложить горадминистрации устранить экологический ущерб в СНТ "Родник"

08 августа 2019 15:12  [59] Происшествия
Свалка в СНТ Родник

Свалка в СНТ Родник

Фото: из соцсети Facebook, Мария Попова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заваленные мусором участки в садовом товариществе "Родник" предлагается изъять для нужд Нижнего Новгорода. Об этом сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов на пресс-конференции 8 августа 2019 года.

"Сейчас мы вместе с администрацией города продумываем меры по решению этой проблем", - сказал он, добавив, что планируемая передача участков позволит рекультивировать свалку за счет городского бюджета.

"Там своя процедура со многими нюансами, но это позволит быстро привести землю в порядок. Затем мы будем выбивать оттуда нечистых на руку людей, кто виноват в организации этой свалки", -  пояснил прокурор.

Напомним, площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

 

 

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