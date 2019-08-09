Зачем нужны венчальные иконы?

Создавая новую ячейку общества, молодая семья должна позаботиться о скреплении уз не только на бумаге, но и духовно. Как раз для духовного единения и необходимо провести венчание, ведь это значит, что союз теперь скреплен и на небесах. Венчание не обходится без использования венчальных икон, которые можно купить на этом ресурсе.

Особенности венчальных икон

Чтобы лучше понять всю необходимость венчания и икон для них, нужно подробнее разобрать весь этот процесс и эти детали. Венчальные иконы — это две иконы, на которых изображены Спаситель и Богородица. С помощью этого атрибута, молодую пару благословляют на счастливый брак. Кроме того, эти же иконы сопровождают пару всю их дальнейшую жизнь.

Обычно обряд венчания начинают именно с этих икон и креста. Наличие венчальной пары свидетельствует о том, что Спаситель и Богородица являются свидетелями этого брачного союза. Венчальные иконы кладут по обе стороны от царских врат во время процесса.

После проведения венчания, священник отдает икону Спасителя жениху, а Богородицу - невесте. Выходя из церкви, молодая пара вступает в свой брачный союз вместе с этими иконами.

В правилах нет ясных указаний, кто должен дарить эти иконы молодым. В большинстве случаев эту обязанность полностью берут на себя родители. В других случаях иконы могут подарить и свидетели или близкие люди.

После возвращения домой, эти иконы устанавливают в углу или над кроватью молодых. Именно из этого атрибута и начинается иконостас молодых. Перед этими иконами пара начинает молотиться о семейном счастье и благополучии.

Венчальные иконы будут отличной частью дома, которая будет напоминать молодым об их клятве перед Господом Богом. Даже когда молодые будут ругаться между собой, после молитвы они встретятся взглядом и поймут, как важно им быть вместе. Иконы — это свидетели Тайного обряда, на котором молодые скрепили свои духовные узы.

На представленном ресурсе можно купить Венчальные иконы и выбрать для них интересных и необычный дизайн. К примеру, особой популяностью пользуются венчальные иконы с позолотой.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.