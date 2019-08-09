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Общество

Вентиляцию реконструируют в ЦРБ Шаранги Нижегородской области

13 августа 2019 12:51  [77] Общество

Фото: Александр Воложанин

Вентиляцию реконструируют в ЦРБ Шаранги Нижегородской области. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Шарангский район.

Как рассказала главный врач ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" Валентина Безрукова, первая очередь главного корпуса больницы была сдана в 1999 году, но из-за ошибок при монтаже система вентиляции практически не работает. В результате часть помещений невозможно использовать.

Фото: Александр Воложанин 

Глеб Никитин дал поручение министерству здравоохранения Нижегородской области включить данные работы в региональную программу капитального ремонта медицинских учреждений на 2020-2022 годы. Предполагаемая стоимость реконструкции составляет около 20 миллионов рублей.

Напомним, по итогам визитов в другие районы области детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет дооснащено, также в Шахунской ЦРБ построят крытый переход и откроют Центр гемодиализа.

В целом по области откроют новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи. Всего планируется открыть 12 центров к 2024 году.

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