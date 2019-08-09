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Общество

"Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин

09 августа 2019 15:13  [100] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита Ветлужского района посетил местную ЦРБ, где проверил, как выполняется в больнице текущий ремонт и дал поручение усилить работу в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил Глеб Никитин, участие больницы запланировано и в программе капитального ремонта, которая разрабатывается в регионе.

"Ветлужский район также планируется к участию в национальном проекте "Здравоохранение". Это касается самого важного – детской медицины. В следующем году за счет нацпроекта детскую поликлинику дооснастят шестью единицами оборудования, и запланирован ремонт в рамках создания комфортной среды для пребывания детей и родителей", - отметил губернатор.

Также в ЦРБ Глеб Никитин проверил деятельность недавно открытого центра гемодиалиаза, созданного за счет финансовых средств инвесторов по программе государственно-частного партнерства.

"Медицинское учреждение подобного типа открыто так далеко на севере Нижегородской области впервые. Здесь получают диализ жители других северных районов. Недавно тему, связанную с гемодиализом, мы обсуждали в Шахунье, и мне было важно своими глазами увидеть, как здесь организована работа и логистика. Обязательно нужно продолжать сотрудничество с инвестором для того, чтобы доступность и качество услуги для пациентов была как можно выше", - подчеркнул губернатор.

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