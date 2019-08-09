"Гулял по городу". Через три дня нашелся один из пропавших в Нижнем Новгороде кировских подростков Происшествия

Один из подростков из Кирова, которого продолжают искать

Житель Нижнего Новгорода, встретив на улице одного из пропавших в Нижнем Новгороде подростков из Кирова, сообщил об этом правоохранителям и мальчика удалось отыскать полиции. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, что 14- и 15-летние мальчики приехали из Кирова в Нижний Новгород в составе группы на экскурсию, остановились в одной из гостиниц в Нижегородском районе, но рано утром 14 августа их не оказалось в номере. С тех пор подростки не выходили на связь с родными и педагогами, с которыми приехали в Нижний Новгород.

Нижегородские следователи по факту пропажи мальчиков организовали доследственную проверку.

Сегодня — 16 августа, СУ СК РФ сообщило, что 14-летнего подростка по ориентировке, которую распространили в ходе поиска, узнал житель Нижнего Новгорода. Полиция приехала на вызов и в настоящее время с беглецом работают следователи. По предварительным данным мальчик никаким противоправным действиям во время пропажи не подвергался.

Он сообщил следователям, что ушел из гостиницы погулять по городу.

В настоящее время поиски второго подростка продолжаются.

Напомним, что в Нижегородской области больше года продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ребенка не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.