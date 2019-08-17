Рекламная группа Adv.Place стала проводником предпринимателя в сфере интернет-продвижения

Рекламная группа Adv.Place стала проводником предпринимателя в сфере интернет-продвижения. На повестке дня – контекстная реклама. Что вы знаете об интернет-продвижении? Совсем ничего? Тогда у рекламной группы Adv.Place для вас отличные новости. Adv.Place запустили цикл семинаров по интернет-продвижению. Узнайте, как работает бизнес в сети, как привлечь покупателя, поднять продажи и увеличить прибыль, вооружившись только клавиатурой и базовыми знаниями о маркетинге в Интернете. Чтобы стать успешным на такой относительно новой торговой площадке, как «Интернет» не всегда нужно быть программистом или читать много умных книг. Сотрудники Adv.Place собрали все, что ВЫ должны знать в начале своего пути и создали уникальные программы семинаров по всей России: контекстная реклама, тонкости создания интернет-магазина с нуля и многое другое. Успейте записаться на семинар в своем городе. Мероприятие в Нижнем Новгороде которое проходило 19 июня 2019 года было посвящено принципам контекстной рекламы. «Что такое контекстная реклама и как это работает?» - основной вопрос семинара, на который команда Adv.Place с удовольствием ответила. Контекстная реклама уже много лет остается безусловным лидером среди методов интернет – продвижения. Это удобно, доступно, экономично, а главное, понятно потребителю. Казалось бы идеальный способ привлечь покупателей в сети. Но, чтобы это работало, нужно знать, как устроена контекстная реклама изнутри. Аналитики Adv.Place сделали ставку на финансовую сторону вопроса, цифры и примеры успешной работы данного способа интернет – продвижения. Во время семинара рассматривались конкретные компании, которые воспользовались контекстной рекламой. Adv.Place продемонстрировали графики доходности, на которых отчетливо видно, насколько увеличилось число продаж, а соответственно и прибыль компании. В ходе семинара организаторы также рассказали о психологическом влиянии рекламы на подсознание человека, обладающего определенным психотипом, который также важно учитывать во время создания рекламной стратегии, ориентированной на конкретный потребительский сегмент. Слушатели познакомились с принципами составления рекламных текстов, узнали действенные алгоритмы подбора ключевых слов, а также методы настройки контекстной рекламы. Полезная информация, практические советы от экспертов, реальные примеры действия контекстной рекламы позволили слушателям с головой погрузиться в образовательный процесс и получать новые знания или прокачивать уже имеющиеся навыки интернет-продвижения с максимальной продуктивностью.

Рекламная группа Adv.Place

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.