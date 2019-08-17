Нижний сегодня: главные события дня Общество

Игорь Завозяев из Саратова назначен начальником УФСБ по Нижегородской области

Назначение состоялось на основании указа президента России от 5 августа 2019 года. Игорь Завозяев с февраля 2016 года до августа 2019 года руководил УФСБ России по Саратовской области.

Суд вынес приговор террористам, действовавшим на Бору

Группу выходцев из ближнего зарубежья задержали сотрудники регионального УФСБ на территории города Бор, где она обосновалась. Установлено, что обвиняемые вступили в запрещенную на территории России международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ), делали видеозаписи, где приносили присягу лидеру ИГИЛа и направляли их эмиссарам данной организации, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики.

Многострадальный ОКН: нижегородская гостиница "Россия" может стать жилым домом

Суд разрешил компании "Сервис-Отель" реконструировать гостиницу, являющуюся объектом культурного наследия, в многофункциональное здание с жилыми и общественными помещениями и подземной автостоянкой. Проект реконструкции предполагает восстановление внешнего облика здания, сложившегося в годы его процветания (80-е годы) и предусматривает полное сохранение объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений фасадов.

Первая серьезная авария на Мызинском мосту: столкнулись восемь автомобилей

Водитель грузового автомобиля иностранного производства, двигаясь с верхней части города по Мызинскому мосту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем. Данное ДТП спровоцировало столкновение с другими машинами, которые ехали по этой же полосе в попутном направлении движения.

Администрация Дзержинска решает проблему розлива сточных вод на улице города

Розлив сточных вод обнаружен 26 августа. Установлено, что розлив произошел из коллектора, который не подключен к районным очистным сооружениям. Сейчас в администрации города проводится совещание, в ходе которого будет выработано решение по данной проблеме.