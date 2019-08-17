Нижний сегодня: главные события дня Общество

Два человека погибли при пожаре на нижегородском заводе "Красное Сормово"

Загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

При пожаре пострадали три работника судоверфи, двое из которых погибли. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства ЧП. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за нарушения техники безопасности.

Денис Цветков уволен с должности директора нижегородского ГКУ "Главное управление автомобильных дорог" (ГУАД)

Решение об увольнении принято 26 августа. Исполняющим обязанности директора ГУАД назначен первый заместитель руководителя Денис Смородин.

Напомним, в июне этого года в отношении Дениса Цветкова прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Комплекс по переработке строительных отходов планируют построить рядом с Шуваловской свалкой

Строительством комплекса займется ООО "Волгаспецстрой". Для реализации проекта этой компании сегодня передан участок площадью 42,6 тысячи кв.м по адресу Шуваловский канал, 1, где и расположены восемь разрушенных нежилых зданий. Участок передан в аренду на срок до 10 лет.

Строительство комплекса по переработке строительных отходов оценивается в 330 млн рублей.

Земельные участки для детсада и школы выделили в ЖК "Новинки Smart City"

Детский сад на 320 мест разместится на участке площадью 12,3 тысячи кв.м., школа на 1500 мест займет участок площадью 29,3 тысячи кв.м. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".

Стоимость строительства детского сада оценивается в 347,7 млн рублей, инвестиции в строительство школы составят и 1,1 млрд рублей.

Глеб Никитин провел встречу с предпринимателями в Дзержинске

Отметим, что в декабре прошлого года была организована первая встреча главы региона с предпринимательским сообществом. За эти 8 месяцев органы исполнительной власти региона и муниципалитеты выполнили порядка 70% поручений главы региона Глеба Никитина.

Пункты весогабаритного контроля: на прошлой встрече в декабре большой блок был посвящен вопросам работы пунктов весогабаритного контроля и развитию дорожной инфраструктуры. К 1 ноября 2019 года планируется завершить установку информационных табло на пунктах взвешивания.

Особая экономическая зона в Дзержинске: также с прошлой встречи проработан вопрос возможности размещения предприятий легкой промышленности в планируемой к созданию особой экономической зоне в Дзержинске.