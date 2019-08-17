ДУК Нижегородского района просил коллекторов взимать с жильцов несуществующие долги

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

ДУК Нижегородского района просил коллекторов взимать с жильцов несуществующие долги. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, такую информацию озвучила одна из жительниц Нижегородского района на встрече с главой города Владимиром Пановым.

"В июле мы получили две платежки вместо одной. В одной из них на обратной стороне указано, что старый и новый лицевые счеты не связаны, так что долга в принципе быть не может. Но "уважаемый" ДУК Нижегородского района "сливает" эту информацию коллекторам. Нам звонят по пяти мобильным телефонам, включая телефон моей мамы - ей 86 лет", - сказала жительница Нижегородского района.

На это заявление мэр Владимир Панов потребовал от руководителя ДУКа незамедлительно остановить работу коллекторов.

"По этому вопросу проверка будет проведена со стороны правоохранительных органов в отношении действий ДУКа. Нужно, безусловно, проверить и другие районы", - подчеркнул глава города.

"Ситуация внештатная. Из-за перехода на другую организацию, которая у нас осуществляет расчетное обслуживание, произошел технический сбой. Эта информация уже была принята в работу, чтобы прекратить все обзвоны, и в дальнейшем уже дождаться августовской квитанции, в которой будет проведена корректировка", - сказал исполнительный директор домоуправляющей компании Нижегородского района Александр Гунтеров.

В пресс-службе также сообщили, что встреча Владимира Панова с жителями Нижегородского района длилась 2,5 часа. За это время ему задали 25 устных и 113 письменных вопросов. Большинство вопросов было связано со сферой ЖКХ и передачей объектов в муниципальную собственность.



Так, жители поселка Кудьма в Зеленом городе обратились к Владимиру Панову с просьбой решить вопрос по передаче 12 жилых домов в муниципальную собственность. Кроме этого, жители Кудьмы обеспокоены отсутствием подготовки местной частной котельной к отопительному сезону.

По словам председателя комитета по управления городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода Светланы Помпаевой, сейчас собственник передал документы на перевод жилых домов в муниципальную собственность. Окончательное решение будет приниматься на заседании городской Думы, которое должно состояться в октябре.

Также Владимир Панов поручил разъяснить собственнику котельной, что задержка в подготовке котельной к отопительному сезону является нарушением закона.

Кроме того, в ходе встречи был задан вопрос о состоянии лестниц в Нижегородском районе, которые долгие годы не ремонтировались.

"На ремонт лестниц в районе нам выделяют около 1 млн рублей. В самое ближайшее время 23 лестницы будет отремонтированы", - пояснил глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев.

Напомним, что в феврале 2018 года Владимир Панов написал в соцсети о новом формате взаимодействия с нижегородцами и пригласил горожан на серию открытых встреч. Они прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском.