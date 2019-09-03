Посетители ТРК "НЕБО" приняли участие в акции "Прямой диалог" с Гринпис Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Посетители ТРК "НЕБО" приняли участие в акции "Прямой диалог" с Гринпис. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

На протяжении последней недели августа каждый посетитель ТРК "НЕБО" смог пообщаться с представителями Гринпис, которые информировали нижегородцев о деятельности организации и реализуемых проектах, а также помогали зарегистрироваться на официальном сайте проекта тем, кто готов принять в нем участие и оформить благотворительное пожертвование.

Благодаря проекту, команда Гринпис находит сторонников, которые помогают работе своими пожертвованиями. Информационные представители не принимают пожертвования наличными деньгами, все собранные средства поступают на счет Гринпис и направляются на поддержание действующих программ.

СПРАВКА:

Гринпис — это международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. Цель - сохранение природы на планете и поддержание экологического равновесия в отношениях человека и окружающего мира. Одной из основных задач Гринпис является экологическое просвещение населения и его вовлечение в природоохранную работу, воспитание экологической ответственности каждого за своё поведение.

Подробнее о результатах деятельности организации можно узнать на сайте.