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Посетители ТРК "НЕБО" приняли участие в акции "Прямой диалог" с Гринпис. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.
На протяжении последней недели августа каждый посетитель ТРК "НЕБО" смог пообщаться с представителями Гринпис, которые информировали нижегородцев о деятельности организации и реализуемых проектах, а также помогали зарегистрироваться на официальном сайте проекта тем, кто готов принять в нем участие и оформить благотворительное пожертвование.
Благодаря проекту, команда Гринпис находит сторонников, которые помогают работе своими пожертвованиями. Информационные представители не принимают пожертвования наличными деньгами, все собранные средства поступают на счет Гринпис и направляются на поддержание действующих программ.
СПРАВКА:
Гринпис — это международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. Цель - сохранение природы на планете и поддержание экологического равновесия в отношениях человека и окружающего мира. Одной из основных задач Гринпис является экологическое просвещение населения и его вовлечение в природоохранную работу, воспитание экологической ответственности каждого за своё поведение.
Подробнее о результатах деятельности организации можно узнать на сайте.
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