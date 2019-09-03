Услуги бюро переводов "Авента" в Киеве

Вы ищите бюро переводов в Киеве? Тогда Вы на Верном Пути! Бюро переводов «Авента» в любое время готово помочь Вам, и предоставляет услуги по переводу текстов и документов любой тематики и сложности: юридические, технические, медицинские, художественные и другие. Перевод документов осуществляется оперативно, качественно, конфиденциально. Бюро переводов «Авента» - это надежный партнер, поэтому Вы можете с уверенностью доверить нам перевод личных данных.

Перевод в нашем бюро осуществляют профессионалы с большим опытом работы и дополнительной специализацией в различных сферах экономики, медицины, юриспруденции, техники владеющие английским, немецким, французским, итальянским, испанским, китайским, польским и другими языками.

Если Вы спросите, почему мы предлагаем выбрать бюро переводов «Авента», ответ прост – наша команда всегда старается найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Также основными преимуществами работы бюро переводов «Авента» являются:

Высокое качество переводов – мы отбираем лучших переводчиков для каждого конкретного заказа. Тщательная проверка готового текста нашими специалистами не допускает ошибок. Содержание Вашего заказа будет в точности соответствовать оригиналу!

Соблюдение сроков. Выполнение заказа в четко обусловленный срок – наиболее важный принцип нашей компании. Также предусмотрена возможность выполнения срочного заказа. Мы приложим максимум усилий для выполнения заказа вовремя!

Удобство заказа услуги и оплаты перевода. Мы находимся в Киеве, однако можем выполнить перевод для Вас, независимо от того, в каком городе Украины находитесь Вы и в какое время суток Вам необходим перевод. Мы работаем в любое время суток, поэтому Вы можете заказать услуги переводчика по телефону, электронной почтой – выбор за Вами! О способах оплаты перевода текстов и документов читайте в разделе способы оплаты. Вы можете передать нам документы из любого города Украины и мира (электронной почтой, факсом, поездом, международной курьерской почтой TNT, DHL и т.д.).

Сочетание цены и качества. Условия оплаты за услуги переводчика агентства переводов «Авента» - честные и прозрачные. Вы можете доверять нам, так как у нас несложный просчет стоимости перевода. Цены на услуги перевода можно посмотреть на нашем сайте, которые соответствуют действительности. У Вас также есть возможность узнать стоимость и сроки выполнения перевода у наших менеджеров. Менеджер бюро переводов "Авента" выполнит эту работу быстро и максимально точно. Просто отправьте по электронной почте или с курьером Ваш документ на перевод. Мы свяжется с Вами, и сообщим точную стоимость и срок выполнения Вашего перевода. Чтобы гарантировать качественный перевод, бюро переводов «Авента» в первую очередь со всей серьёзностью подходит к отбору переводчиков. При рассмотрении анкет принимаются во внимание квалификация, опыт работы переводчиком, тематика выполненных работ, личные качества человека. Переводчику предлагают выполнить тестовое задание, которое впоследствии оценивает компетентный сотрудник бюро переводов, при необходимости прибегая к помощи носителей языка, которые чувствуют все его тонкости и скрытый смысл, а Вы получаете качественный перевод.

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