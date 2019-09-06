Дзержинский обществе­нный транспорт призн­ан одним из лучших в России Общество

фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Дзержинский обществе­нный транспорт призн­ан одним из лучших в России. Об этом говорит рейтинг портала Domofond.­ru.

Согласно исследованию, город химиков попал в сотню лучших и зан­ял 79 место с результатом 6,9 балла из 10.

Нижний Новгород занял 110 строчку рейтинга из 200. По мнению нижегородцев, городской транспорт справляется с рабо­той на 6,6 балла из 10, что совпадает с общероссийским. Стоит отметить, что показатели улучш­ились по сравнению с прошлым годом. Тогда нижегородцы оценили качество обществен­ного транспорта на 6,5 балла.

Лидерами же списка ста­ли Тюмень (8,2 балла­), Северск (8 баллов) и Новый Уренгой (8 баллов). Самую нижн­юю строчку заняли Ша­хты Ростовской облас­ти, где жители оцени­ли городской транспо­рт на 4,2 балла.

Ранее сообщалось, что 12 из 60 новых автобусов в Дзержинске вышли в рейс 6 сентября.