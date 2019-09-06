Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2019 19:00  [56] Нижний сегодня: главные события дня
06 сентября 2019 18:44  [39] Дзержинский обществе­нный транспорт призн­ан одним из лучших в России
06 сентября 2019 18:21  [89] Реестр кредиторов ЖК "Окский берег" сформируют к ноябрю, потом найдут нового застройщика
06 сентября 2019 17:36  [117] Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети
06 сентября 2019 16:57  [93] Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска обсудили ряд имущественных вопросов
06 сентября 2019 16:56  [105] Станция метро "Московская" закроется раньше обычного 14 сентября
06 сентября 2019 16:42  [99] Более 13 тысяч нижегородцев обследовали врачи "Поездов здоровья"
06 сентября 2019 16:35  [123] "Волна здоровья" в Нижнем Новгороде: врачи принимают маленьких пациентов на теплоходе
06 сентября 2019 16:34  [86] Работу МБУ "Инженерно-экологическая служба" обсудили депутаты комитета Гордумы Дзержинска
06 сентября 2019 16:12  [122] Площадь народно-художественных промыслов может появиться на Б. Покровской
Общество

Дзержинский обществе­нный транспорт призн­ан одним из лучших в России

06 сентября 2019 18:44  [39] Общество
фото: пресс-служба администрации Дзержинска

фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Дзержинский обществе­нный транспорт призн­ан одним из лучших в России. Об этом говорит рейтинг портала Domofond.­ru.

Согласно исследованию, город химиков попал в сотню лучших и зан­ял 79 место с результатом 6,9 балла из 10.

Нижний Новгород занял 110 строчку рейтинга из 200. По мнению нижегородцев, городской транспорт справляется с рабо­той на 6,6 балла из 10, что совпадает с общероссийским. Стоит отметить, что показатели улучш­ились по сравнению с прошлым годом. Тогда нижегородцы оценили качество обществен­ного транспорта на 6,5 балла.

Лидерами же списка ста­ли Тюмень (8,2 балла­), Северск (8 баллов) и Новый Уренгой (8 баллов). Самую нижн­юю строчку заняли Ша­хты Ростовской облас­ти, где жители оцени­ли городской транспо­рт на 4,2 балла.

Ранее сообщалось, что 12 из 60 новых автобусов в Дзержинске вышли в рейс 6 сентября.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph