фото: пресс-служба администрации Дзержинска
Дзержинский общественный транспорт признан одним из лучших в России. Об этом говорит рейтинг портала Domofond.ru.
Согласно исследованию, город химиков попал в сотню лучших и занял 79 место с результатом 6,9 балла из 10.
Нижний Новгород занял 110 строчку рейтинга из 200. По мнению нижегородцев, городской транспорт справляется с работой на 6,6 балла из 10, что совпадает с общероссийским. Стоит отметить, что показатели улучшились по сравнению с прошлым годом. Тогда нижегородцы оценили качество общественного транспорта на 6,5 балла.
Лидерами же списка стали Тюмень (8,2 балла), Северск (8 баллов) и Новый Уренгой (8 баллов). Самую нижнюю строчку заняли Шахты Ростовской области, где жители оценили городской транспорт на 4,2 балла.
Ранее сообщалось, что 12 из 60 новых автобусов в Дзержинске вышли в рейс 6 сентября.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+