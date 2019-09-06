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Происшествия

Неисправность электрооборудования – предварительная причина крупного пожара в Кудьминской промзоне, - МЧС

11 сентября 2019 11:19  [115] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Неисправность электрооборудования – предварительная причина крупного пожара в Кудьминской промзоне Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, накануне загорелись емкости с горюче-смазочным материалом. Площадь пожара составила 5 тысяч кв.м, он был потушен в ночь на 11 сентября.

Сообщение о пожаре в расположенном на территории промзоны ангаре, где находилось примерно 500 тонн ГСМ, поступило вечером 10 сентября.

Позже стало известно, что огонь с ангара перекинулся на расположенные рядом строения. МЧС сообщило о том, что помимо ангара горят стоящие рядом два склада (металлический и кирпичный), два административных здания и бытовое помещение. Кроме того, горели емкости с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля.

Для того, чтобы быстрее ликвидировать горение, МЧС привлекло два пожарных поезда. Поезда прибыли в 20:55 и 21:07 на железнодорожную станцию Кудьма со станций из Нижнего Новгорода и Зелецино Кстовского района. Один состав привез 100 тонн воды и 4 тонны пенообразователя, второй - 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя.

Поскольку от места пожара до железнодорожной станции расстояние составляет 300 метров, то сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральные линии.
Пострадали два человека: одного пострадавшего на пожаре пришлось госпитализировать, второму медицинская помощь была оказана на месте.

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