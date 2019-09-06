И.о. директора департамента экономразвития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой ведомства

Марина Антипова
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И.о. директора департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой этого ведомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Решение о назначении принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Марина Антипова исполняла обязанности директора департамента с июня 2018 года.
СПРАВКА:
Марина Антипова в 1993 году окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, в 1999 году – Волго-Вятскую академию государственной службы. Работала на руководящих должностях в коммерческих структурах Нижнего Новгорода, а также заместителем начальника отдела региональной службы по тарифам Нижегородской области.
С 2016 занимала пост заместителя директора департамента, начальника управления ценовой политики департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода, а с 2018 года — и.о. главы департамента.
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