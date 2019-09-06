И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Петрович Герасименко (тёзка Александра Анатольевича Герасименко - советника мэра города) назначен главой ведомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее решение принял глава городской администрации Владимир Панов.

Александр Петрович Герасименко был назначен и.о. директора департамента дорожного хозяйства в июне текущего года. Он также был назначен заместителем директора этого ведомства.

Должность и.о. замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству в это время исполняла директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева.

В начале августа Владимир Панов заявил, что в ближайшее время не планирует проводить конкурсов по выбору нового заместителя по транспорту и дорожному хозяйству.

"Я не вправе менять коллектив, конкурса пока я проводить не буду. Есть Елена Лекомцева. Она выполняет необходимую работу на этой должности. Елена Лекомцева ранее возглавляла НПАТ, затем была назначена по конкурсу директором департамента транспорта Нижнего Новгорода. Она компетентна в этом вопросе", - пояснил Владимир Панов.

Елена Лекомцева была назначена на эту должность 8 июля 2019 года. Тогда сообщалось, что в администрации искали кандидатов на должность заместителя главы города по транспорту. Предполагалось, что выбирать кандидата будут по конкурсу, либо это решение примет глава города.



Напомним, что Александр Петрович Герасименко до перехода на работу в департамент возглавлял управление организации ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ НО "ГУАД".

Напомним также, что сейчас в администрации города работает Александр Анатольевич Герасименко, который в конце октября 2018 года покинул пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и тут же был назначен советником Владимира Панова по стратегическим вопросам развития городского транспорта и автомобильных дорог.

СПРАВКА:

Александр Петрович Герасименко родился 22 февраля 1984 года. У него высшее образование по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". Кроме того он обучался по ряду программ, которые касаются дорожного строительства и содержания дорог.