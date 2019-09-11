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Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку на выделение земельных участков

12 сентября 2019 17:56  [84] Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку на общую сумму 1,5 млрд рублей на выделение земельных участков. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 12 сентября 2019 года.

В частности, одобрены заявки АМКУ "Стройгород " на предоставление участка под строительство в Арзамасе детского сада на 280 мест (площадь участка – 9 823 кв. м., объем инвестиций – 200 млн рублей, срок строительства – 16 месяцев) и ООО "ПЭТ-Технолоджи" на участок под Центр ядерной медицины в Приокском районе Нижнего Новгорода (4 520 кв м, 908,4 млн рублей, 3 года).

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.

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