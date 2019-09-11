Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку на выделение земельных участков Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку на общую сумму 1,5 млрд рублей на выделение земельных участков. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 12 сентября 2019 года.

В частности, одобрены заявки АМКУ "Стройгород " на предоставление участка под строительство в Арзамасе детского сада на 280 мест (площадь участка – 9 823 кв. м., объем инвестиций – 200 млн рублей, срок строительства – 16 месяцев) и ООО "ПЭТ-Технолоджи" на участок под Центр ядерной медицины в Приокском районе Нижнего Новгорода (4 520 кв м, 908,4 млн рублей, 3 года).

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.