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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

25 сентября 2019 19:25  [55] Общество

Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году

Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания, посвященного развитию рынка газомоторного топлива.

"С участием федерального финансирования в этом году планируется ввод двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и одного модуля на многотопливной заправке", - сказал глава региона.

Нижегородские власти рассматривают возможность запуска судов "Валдай" до Дзержинска, Кстова и Павлова

"Правительством региона ведется работа по развитию речного сообщения с возобновлением следующих маршрутов: Нижний Новгород-Дзержинск, Нижний Новгород-Кстово, Нижний Новгород-Павлово", - НИА "Нижний Новгород" пояснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области..

Следующим важным этапом планируется развитие межрегионального речного сообщения по направлениям: Нижний Новгород-Плес, Нижний Новгород-Кострома, Нижний Новгород-Чебоксары, Нижний Новгород-Казань.

Татьяна Гриневич возглавила нижегородское отделение партии "Справедливая Россия"

Она рассказала, что выборы проходили в формате тайного голосования. В нем принимали участие 48 делегатов среди членов партии. Решение о назначении Татьяны Гриневич на должность приняли единогласно.

Все школы, детские сады и больницы в зоне ответственности "Теплоэнерго" обеспечены теплом

Как сообщили в компании, по состоянию на 8:00 25 сентября Теплоэнерго также подвело тепло к большинству жилых домов в зоне ответственности предприятия в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

Транспортный налог для большегрузов планируется снизить на треть в Нижегородской области

Информация об этом содержится в проекте изменений в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" на сайте регионального правительства.

Изменения касаются транспортных средств, осуществляющих магистральные междугородние или международные перевозки. Важно, чтобы с года выпуска автомобиля на начало налогового периода прошло не более семи лет, он имел разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и был зарегистрирован в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Налоговая льгота предоставляется при условии, если средняя заработная плата в организации за предыдущий налоговый период превышает среднюю номинальную начисленную заработную плату в Нижегородской области за тот же налоговый период по данным Нижегородстата.

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