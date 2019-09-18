Нижний сегодня: главные события дня Общество

Ягодный сад, плодоовощной комплекс и пенько-перерабатывающее предприятие: три инвестсоглашения утвердили в ЗС НО

Соглашения направленны на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона.

ООО "Рассвет" реализует приоритетный инвестиционный проект "Проект ягодного сада в Нижегородской области". Реализация проекта позволит занять существенную нишу на рынке свежих ягод России.

По соглашению между правительством Нижегородской области и ООО "Нижегородские волокна конопли" будет реализован приоритетный инвестиционный проект "Создание пенько-перерабатывающего предприятия в Нижегородской области".

ООО "Компания Зеленый город" реализует приоритетный инвестиционный проект "Строительство плодоовощного производственного комплекса".

Депутаты ЗС НО сняли ограничение по срокам получения пособия при усыновлении

В настоящее время законом установлено, что единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается, если усыновление произошло в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года включительно, то есть срок действия выплат ограничен. Теперь выплата пособий будет бессрочной.

Нижегородцы обсудили новые автобусы, изменения в генплан и благоустройство Автозаводского района

Эти вопросы стали главными на встрече жителей с главой города Владимиром Пановым вечером 25 сентября. По словам главы, первые 56 из 200 новых автобусов на газомоторном топливе придут в Нижний Новгород уже в конце октября.

На этой встрече также обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову жители домов поселка Стахановский и СНТ №1 "Малышевский". Они попросили уточнить статус их домов.

Ориентировочно на конец октября будут назначены публичные слушания.

Аварийный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород отремонтировали

Приемочная комиссия "Главного управления автомобильных дорог" совместно с ГИБДД и общественниками оценила объект 26 сентября 2019 года.

Речь идет об участке длиной 12 км (с 376 по 388 км трассы). Работы проводились методом холодного фрезерования. Был срезан старый слой асфальта, уложен выравнивающий слой из черного щебня и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также были укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.