Встреча с мэром: нижегородцы обсудили новые автобусы, изменения в генплан и благоустройство Автозаводского района Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Нижегородцы обсудили с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым новые автобусы на газомоторном топливе, изменения в генплан и благоустройство Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации по итогам встречи, которая состоялась 25 сентября 2019 года во Дворце культуры ОАО "ГАЗ".

Транспорт

По словам Владимира Панова, первые 56 из 200 новых автобусов на газомоторном топливе придут в Нижний Новгород уже в конце октября.

Напомним, МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года.

"Оставшиеся 144 – город планирует получить в ноябре и декабре 2019 года", - пояснил глава города.

Помимо обновления автобусного парка, нижегородцев волновал вопрос уменьшения времени ожидания транспорта на остановках

С такой просьбой к мэру обратились жители улицы Лескова. Владимир Панов дал поручение и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директору городского департамента транспорта Елене Лекомцевой до конца года увеличить количество автобусов на маршруте за счет поступления новых машин и сделать существующую маршрутную сеть максимально комфортной для жителей.

"Главный приоритет – уменьшить интервалы на маршрутах там, где жители очень долго ждут автобус. Особенно это актуально в холодный период. В случае, если у нас будут обращения уже по новым маршрутам, то мы их скорректируем. Где явно существует нехватка общественного транспорта, новая партия автобусов снимет эти вопросы", - отметил Владимир Панов.

Поселок Стахановский

На этой встрече также обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову жители домов поселка Стахановский и СНТ №1 "Малышевский". Они попросили уточнить статус их домов.

"Как раз вчера было принято положительное решение о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории поселка Стахановский. Ориентировочно на конец октября будут назначены публичные слушания. После чего будет издан приказ по внесению изменений зонирования и возвращению статуса "индивидуальное жилое строительство", - сообщил мэр.

Он отметил, что вопрос с садоводческим товариществом №1 "Малышевский" гораздо сложнее.

"В ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием активных жителей, которая займется поиском решения вопросов СНТ", - пообещал он.

Благоустройство

Также на встрече жители обращались к Владимиру Панову с просьбами благоустройства внутридворовых территорий, строительстве тротуаров, спортивных площадок, детских садов, пуска тепла и аварий на теплотрассах и водопроводе.

Кроме того, глава города дал поручение максимально оперативно разобраться, почему отсутствует информация у жителей домов №№ 21, 21а, 23 на улице Политбойцов о работах по капитальному ремонту и авариях на сетях теплоснабжения.

Напомним, начиная с 27 февраля 2018 года, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проводит открытые встречи с горожанами. Уже дважды встречи прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском. За этот период мэр провел уже 16 выездных встреч, в ходе которых горожане задают самые разные вопросы, большая часть из которых касается протекающих крыш, состояния фасадов, расселения ветхого фонда, благоустройства дворовых территорий, развития городской маршрутной сети.