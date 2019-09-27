Десятки нижегородцев получили квалифицированную правовую помощь в региональной общественной приемной "Единой России" Политика

В региональной общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева прошедшая неделя отмечена серией тематических приемов жителей, получивших бесплатную юридическую помощь и квалифицированные разъяснения специалистов по широкому кругу вопросов. Об этом сообщили в НРО партии 29 сентября 2019 года.

Как отметил руководитель партийной приемной в Нижегородской области Виктор Лунин, именно эта форма рассмотрения обращений граждан стала наиболее приближенной к реальным запросам и нуждам людей.

"Только на прошедшей неделе организованы приемы региональными координаторами партийных проектов "Старшее поколение" и "Новая школа" Владимиром Тарасовым и Мариной Еменцевой для встреч с гражданами предпенсионного возраста и родителями дошкольников. Региональное отделение Ассоциации юристов России получило возможность на площадке приемной для бесплатного юридического консультирования участников долевого строительства жилья", - сообщил он.

Во встречах приняли участие должностные лица областных ведомств, широкий круг представителей правового сообщества Нижнего Новгорода.

"Убеждаемся в том, - продолжил руководитель приемной, - что многие граждане впервые получают практические советы по использованию, например, возможностей переобучения и овладения смежными профессиями в предпенсионном возрасте с предоставлением при этом материальной поддержки в форме стипендий".

"А молодые родители и воспитатели в ходе приемов не только овладевают правовыми рычагами в решении проблем дошкольного воспитания детей, но и получают реальную помощь в освоении современными методами контроля предоставления мест в детских дошкольных учреждениях, соблюдения режима пребывания в них, знакомятся с особенностями работы частных дошкольных учреждений", - добавил он.

В ходе приема "обманутых" дольщиков рассмотрены вопросы судебного взыскания нереализованных долей, понуждения застройщиков к выполнению договорных обязательств, реализации прав участников долевого строительства на финансовую поддержку завершения строительства объектов и ряд других вопросов.

Участниками приемов и авторами обращений представлены предложения по внесению изменений в действующие законодательные акты.

Виктор Лунин привел в качестве примера обращение дольщиков, вложившихся в строительство нежилых помещений в проблемных домах ЖК "Квартал Европейский".

"В настоящее время их право не обеспечено действующим законодательством на площадь таких помещений более 7-ми кв. м. Обращение находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы, избранных от Нижегородской области, и мы принимаем непосредственное участие в мониторинге разрешения поставленных вопросов", - отметил руководитель приемной.