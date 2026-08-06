Городецкий округ установил побратимские связи с двумя городами в Кыргызстане

Фото:
Городецкий округ установил побратимские отношения с городами Кара‑Куль и Токмак в Кыргызской Республике. Об этом в своем Max-канале сообщил глава округа Александр Мудров.
Он отметил, что Кара‑Куль — это город энергетиков и труда, а Токмак — территория с глубокой историей и сильным характером. Глава округа подчеркнул, что города объединяет уважение к традициям, ценность труда и стремление к развитию.
По его словам, побратимство предполагает конкретные направления сотрудничества. Речь идет об обмене опытом в сфере ЖКХ и благоустройства, совместных проектах в образовании и культуре, поддержке малого бизнеса и молодежных инициатив.
«У нас разные ландшафты и часовые пояса, но общие цели: чтобы людям жилось лучше, чтобы города росли и развивались, чтобы молодые люди видели своё будущее там, где родились», — подчеркнул Александр Мудров.
По мнению главы округа, новое партнерство станет опорой как для муниципалитетов, так и для отношений между народами.
Мудров поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, отметив, что поддержка региона и внимание к межрегиональному и международному сотрудничеству позволяют выстраивать такие партнерства и запускать совместные проекты.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал открытие в Нижнем Новгороде совместного российско-кыргызского учебного ИТ-центра.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+