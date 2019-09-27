Нижний сегодня: главные события дня Общество

Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки

Такое решение принял Совет директоров организации 30 сентября 2019 года. Новый руководитель приступит к работе 1 октября 2019 года.

Ему поручено сконцентрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности Нижегородской ярмарки. В IV квартале текущего года он должен будет представить главе региона и Совету директоров план развития организации.

Гендиректор Домоуправляющей компании "Наш Дом" Автозаводского района отстранен от должности в связи с уголовным делом

Прокуратура Автозаводского района поддержала ходатайство следственных органов об отстранении руководителя управляющей компании от занимаемой должности и аресте его автомобиля, стоимостью более 4 млн рублей.

Нижегородская администрация закупит в лизинг еще 74 низкопольных автобуса

Как сообщается на сайте госзакупок, размещен аукцион по приобретению автобусов в НПАП №2 (ул. Удмуртская, 40).

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 125 млн рублей. В документации сообщается, что цена за один автобус оценивается в 9,8 млн рублей. С учетом лизинговых платежей стоимость одного автобуса в итоге обойдется в 15 млн рублей. Платежи по лизингу осуществляются с января 2021 по декабрь 2025 года равными долями (почти по 225 млн рублей каждый год).

Публичные слушания по планировке набережной Оки в районе метромоста пройдут в Нижнем Новгороде

Как сообщается в постановлении на сайте администрации, речь идет о подготовке документации по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста (в районе пл. Ленина).

Инициатор слушаний МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода".

Большая аллея фонтанов открылась в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в администрации Автозаводского района. Она состоит из 14 маленьких, большого центрального и круглого фонтана у зенитной установки.