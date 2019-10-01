Последние новости рубрики Бизнес
01 октября 2019 18:45  [102] Завод им.Свердлова в Дзержинске взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей
01 октября 2019 15:13  [123] Топ-менеджеры банка и группы "Открытие" вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019
30 сентября 2019 16:45  [243] Программа поддержки социального предпринимательства стартует в Сарове
30 сентября 2019 10:59  [265] ЭР-Телеком и банк "Открытие" договорились о стратегическом партнерстве в развитии цифровой экономики
30 сентября 2019 09:45  [276] День приема предпринимателей пройдет в прокуратуре Нижегородской области 1 октября
27 сентября 2019 13:52  [329] Банк "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" запускают ИСЖ с регулярными платежами
27 сентября 2019 09:17  [243] Предприятия Нижегородской области одними из первых в стране получили сертификаты НСС на новые ГОСТы
26 сентября 2019 13:29  [226] Банк "Открытие" запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса "Неприниматели"
26 сентября 2019 11:35  [486] Ягодный сад, плодоовощной комплекс и пенько-перерабатывающее предприятие: три инвестсоглашения утвердили в ЗС НО
26 сентября 2019 10:53  [398] АО "ОКБМ Африкантов" представил атомные энергетические установки на форуме "Будущее России"
Бизнес

Завод им.Свердлова в Дзержинске взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей

01 октября 2019 18:45  [102] Бизнес

Дзержинский завод им.Свердлова взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 30 сентября ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" подан иск к АО "ГосНИИ "Кристалл".

Дата заседания на настоящий момент не назначена. Причина иска не указана.

Напомним, в августе 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе им. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Напомним также, что 1 июня этого года на производственной площадке АО "ГосНИИ "Кристалл" произошли несколько взрывов, было разрушено пять зданий.

Кроме этого, ударной волной и вторичными поражающими элементами, по данным прокуратуры, было повреждено 119 зданий производственного, административного, складского и вспомогательного назначения, эстакады и коммуникации предприятия. В частности, нанесены повреждения производственно-складским сооружениям ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", АО "ГосНИИмаш", зданиям и строениям муниципальной инфраструктуры и частной собственности города (преимущественно остекление).

Позже стало известно, почему произошел пожар: при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом. Госкорпорация "Ростех" выделяет 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph