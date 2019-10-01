Завод им.Свердлова в Дзержинске взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей Бизнес

Дзержинский завод им.Свердлова взыскивает с "ГосНИИ "Кристалл" 2,3 млн рублей. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 30 сентября ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" подан иск к АО "ГосНИИ "Кристалл".

Дата заседания на настоящий момент не назначена. Причина иска не указана.

Напомним, в августе 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе им. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.

Напомним также, что 1 июня этого года на производственной площадке АО "ГосНИИ "Кристалл" произошли несколько взрывов, было разрушено пять зданий.

Кроме этого, ударной волной и вторичными поражающими элементами, по данным прокуратуры, было повреждено 119 зданий производственного, административного, складского и вспомогательного назначения, эстакады и коммуникации предприятия. В частности, нанесены повреждения производственно-складским сооружениям ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", АО "ГосНИИмаш", зданиям и строениям муниципальной инфраструктуры и частной собственности города (преимущественно остекление).

Позже стало известно, почему произошел пожар: при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом. Госкорпорация "Ростех" выделяет 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл".