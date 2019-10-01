Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородцам предложили выбрать объекты благоустройства на 2020 год

Рейтинговое голосование пройдет с 10 по 31 октября в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве

Оно предусматривает совместное участие в реализации комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Ресторан, фитнес-клуб и спа-салон планируется отрыть в нижегородском "Доме чекиста"

Как сообщается на сайте госзакупок, ООО ФИРМА "СС Проект" разработает проект приспособления дома под современное использование.

Пьяный нижегородец стрелял по машинам из окна квартиры в "Цветах"

Согласно информации, в отдел полиции № 6 обратились двое местных жителей. Они сообщили, что их автомобили, припаркованные во дворе дома на ул. Академика Сахарова, были сильно повреждены. Причем жители домов №103 и 105 слышали выстрелы. Полицейские выяснили, что стреляли из окна одного из домов.

Похолодание придет в Нижегородскую область в конце недели

По прогнозам синоптиков в четверг и пятницу, 3 и 4 октября, днем будет + 18°, облачно, без осадков. В субботу, 5 октября, похолодает. Ожидается до + 11°, временами будет дождь. В воскресенье, 6 октября, облачно, днем до + 9°, ночью + 4°. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится.