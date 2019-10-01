Пьяный нижегородец стрелял по машинам из окна квартиры в "Цветах" Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пьяный нижегородец стрелял по машинам из окна квартиры в мкр "Цветы" вечером 2 октября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отдел полиции № 6 обратились двое местных жителей. Они сообщили, что их автомобили, припаркованные во дворе дома на ул. Академика Сахарова, были сильно повреждены. Причем жители домов №103 и 105 слышали выстрелы.

(фото из соцсети ВКонтакте)

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что стреляли из окна одного из домов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – соседа потерпевших. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники полиции изъяли у него ружье, на которое было разрешение, а также гильзы и патроны.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного.