Нижегородцам предложили выбрать объекты благоустройства на 2020 год Культура и отдых

Нижегородцам предложили выбрать объекты благоустройства на 2020 год. Рейтинговое голосование пройдет с 10 по 31 октября в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Голосование состоится в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек. Всего в перечень для голосования вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Участвовать в голосовании могут граждане России в возрасте от 14 лет и живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование. При этом проголосовать можно только за территории, расположенные в своем муниципальном образовании. Итоги будут опубликованы на сайте GolosZa.ru.

Реализация проекта находится на личном контроле Глеба Никитина. По поручению губернатора качество работ контролируют жители и власть. За каждым объектом благоустройства закреплены общественные наблюдатели и ответственные чиновники.

Проголосовать можно будет как на сайте GolosZa.ru, так и в мобильных пунктах опроса, которые работают в МФЦ и торговых центрах.