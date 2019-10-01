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Происшествия

Очередная девочка-подросток пропала в Нижегородской области

08 октября 2019 12:30  [139] Происшествия
Виктория Чистякова

Виктория Чистякова

Фото: ПСЦ Рысь

Девочка-подросток пропала в Дзержинске Нижегородской области. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".

Волонтеры центра просят нижегородцев найти 12-летнюю Викторию Чистякову, которая 7 октября не вернулась из школы №5, расположенной на ул. Маяковского, 18.

Виктория среднего телосложения, рост девочки составляет 158 см, у нее русые волосы и серо-голубые глаза.

Одета пропавшая в синюю куртку, черную юбку, серые колготки, синие ботинки на белой подошве.

Особыми приметами Виктории являются родинки на правой щеке и подбородке.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавшую, обращаться по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 1-2 (полиция).

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек, которые пропали еще в 2018 году.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.

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