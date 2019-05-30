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Происшествия

Директор ДУКа в Дзержинске, по вине которого на девушку упала глыба льда, отделался штрафом

06 июня 2019 12:06  [104] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Директор домоуправляющей компании (ДУК) в Дзержинске, по вине которого глыба льда упала с крыши дома на девушку, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в середине марта 2019 года. Днем с крыши дома по пр. Циолковского в Дзержинске упала ледяная глыба, в результате чего пострадала 21-летняя девушка. У потерпевшей диагностирован перелом ключицы, а также травма головы.

Руководитель ДУКа, который обслуживал дом, где с крыши упала глыба льда, обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление предусматривает два года лишения свободы.

Суд установил, что директор ДУКа знал о том, что на крыше дома скопилась наледь, но не предпринял действий, что бы очистить объект.

Между тем, во время расследования уголовного дела руководитель домоуправляющей организации возместил пострадавшей материальный и моральный ущерб. С учетом этих обстоятельств суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.

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