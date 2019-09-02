Директор нижегородской жилищной организации отделался условным сроком по делу о падении глыбы льда с крыши дома Происшествия

Директор нижегородской жилищной организации отделался условным сроком по делу о падении глыбы льда с крыши дома. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 сентября 2019 года, директору ООО "Нахимовский", обвиняемому в преступлении по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих, требованиям безопасности) вынесен приговор.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый заключил договор подряда с домоуправляющей компанией на выполнение работ по очистке от снега, сосулек и наледи с кровель и козырьков многоквартирных домов, в том числе по адресу: Нижний Новгород, пр. Ленина, 58.

В период с 24 января по 15 марта 2019 директор организации не предпринял мер к очистке от снега скатной крыши указанного дома.

В результате, 15 марта 2019 года в дневное время с крыши дома по пр. Ленина упала ледяная глыба. Основной удар пришелся на коляску, в которой находилась 1-месячная девочка. Кроме того, телесные повреждения получил и 3-летний мальчик. Мама детей не пострадала. Малышка была госпитализирована в реанимационное отделение детской областной больницы в тяжелом состоянии.

Именно из-за бездействия обвиняемого, являющегося директором организации по обслуживанию жилищного фонда и лицом, ответственным за обеспечение безопасности предоставляемых им работ, игнорирующий требования нормативных правовых актов, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней девочке.

Приговором суда виновным назначено наказание - 2 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью в области обслуживания домов - 2 с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что по другому делу директор ДУКа в Дзержинске, по вине которого на девушку упала глыба льда, заплатил только штраф - 40 тысяч рублей.