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Культура и отдых

Нижегородский ЦУМ приглашает детей на кукольный спектакль "Путешествие в Приколяндию"

10 октября 2019 11:20  [32] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Нижегородский ЦУМ приглашает детей на кукольный спектакль "Путешествие в Приколяндию". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.

Спектакль состоится 12 октября, в субботу, в 13:00 на сцене фуд-корта ЦУМа, расположенного на 5-м этаже.

"Путешествие в Приколяндию" - это театрально-игровое кукольное представление для всей семьи, состоящее из кукольных этюдов, игровых стихов и номеров. Юные посетители вместе с родителями смогут поучаствовать в захватывающей истории, отправившись в путешествие по играм и стихам.

"Преимущество кукольных спектаклей в том, что все они, как правило, основаны на известных и любимых детьми сказках. Для ребенка же сказка – это возможность научиться думать, оценивать поступки героев, усвоить этические нормы, развить память и речь", - рассказал директор по связям с общественностью ЦУМа Дарья Филина.

По завершении спектакля каждый зритель сможет принять участие в розыгрыше двух билетов в ЦИРК.

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