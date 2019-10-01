Индексация пенсий в 2020 году позволит увеличить выплаты до 16,4 тысяч рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Индексация пенсий в 2020 году позволит увеличить выплаты до 16,4 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, такую информацию озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов 10 октября 2019 года.

Пенсия по старости

По его словам, ПФР прогнозирует увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров до 16,4 тысяч рублей в 2020 году и до 18,3 тысяч рублей в 2022 году.

Отметим, что сейчас размер страховой пенсии составляет 15,4 тысяч рублей.

Антон Дроздов добавил, что индексация пенсий заложена по закону на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021 году, 5,9% - в 2022 году.

"Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем - 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах - 4%", - передает ТАСС слова главы ПФР.

Социальная пенсия

Также он сообщил, что 1 апреля 2020 года планируется повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, наибольшая часть из которых - социальные пенсии.

"Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% - в 2021-м и 3,1% - в 2022-м. В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 тысяч 764 рублей. После увеличения она возрастет до 10 тысяч 320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера", - отметил Антон Дроздов.

Он обратил внимание на тот, что индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд рублей в 2020 году и затронет более 15 млн человек.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум пенсионера в Нижегородской области в 2020 году составит 8 689 рублей.