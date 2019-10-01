Ремонт начался в новом корпусе нижегородской школы №127 Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт начался в новом корпусе нижегородской школы №127. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Подрядчик приступил к капитальному ремонту бывшего здания "Межшкольного учебного комбината" (пр. Октября, 22А), переданного школе в Автозаводском районе под новый корпус. Ввод его в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену и улучшить условия обучения для 500 детей.

На выполнение капитального ремонта из федерального бюджета по национальному проекту "Образование" выделено 40,8 млн рублей. На эти средства планируется выполнить ремонт кровли, фасада, провести внутренние отделочные работы, заменить трубопроводы холодного водоснабжения и канализации, систему электроснабжения, выполнить благоустройство территории. Также будет построена столовая, восстановлен спортивный и актовый залы, отремонтированы учебные кабинеты для 7-11 классов.

Фото: администрация города

"Наша школа одна из самых востребованных в Автозаводском районе. Здесь обучаются 1000 детей. Во вторую смену учатся 14 классов, при этом уроки заканчиваются в 18.20. Детям, родителям и педагогам очень хотелось бы перейти в односменный режим обучения", - пояснила директор школы Наталья Крюкова.

Отметим, что сроки окончания ремонта не указаны.

Заместитель главы города Леонид Самухин подчеркнул, что для ликвидации второй смены в школах в городе ведется строительство новых и капитальный ремонт уже существующих образовательных учреждений.

"В настоящий момент при поддержке областного правительства в 8 школах города ведутся работы по капитальному ремонту. Четыре объекта должны быть отремонтированы к концу текущего года, ещё в четырех школах работы завершатся в следующем году", - сказал замглавы.

В этом году в школы пошли 130 тысяч детей, в том числе 14,5 тысяч первоклассников.