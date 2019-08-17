"В этом году школы города распахнут двери для 130 тысяч детей", - Владимир Панов Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем знаний. Он рассказал, что в этом году в школу пойдут 130 тысяч детей, в том числе 14,5 тысяч первоклассников.

"Уверен, первоклашки попадут в хорошие руки! В школах, лицеях и гимназиях Нижнего работают высококвалифицированные, творческие, увлеченные специалисты, щедро отдающие свой талант и душевную теплоту делу воспитания и образования подрастающего поколения!

Ни для кого не секрет, что ключ к решению задачи эффективного развития Нижнего Новгорода и всей страны находится в руках педагогов! Именно учителя своим добросовестным трудом создают фундамент будущего благополучия – не только личности, но и государства, и общества!

Нижегородские школы меняются: внедряются новые методики преподавания, проводится капитальный ремонт зданий, закупается современное учебное оборудование. Но при этом неизменными остаются традиции качественной педагогики!

Всем учащимся школ и гимназий хочу пожелать в новом учебном году новых открытий, крепких знаний и навыков, которые обязательно помогут вам в будущем стать отличными специалистами в выбранной профессии! Выдающийся писатель Константин Симонов говорил: "Образованный человек отличается от необразованного тем, что считает свое образование незаконченным!" Никогда не останавливайтесь! Всегда стремитесь к новым знаниям!" – отмечается в поздравлении главы города.