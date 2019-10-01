Подрядчик обещает завершить капремонт нижегородского детсада по ул.Есенина в конце ноября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик обещает завершить капремонт нижегородского детсада № 68 по ул.Есенина, 39А в Канавинском районе в конце ноября этого года. Об этом стало известно в инспекции с участием главы города Владимира Панова 14 октября 2019 года.

Объем работ

Здание 1983 года. Капитальный ремонт детского сада №68 проходил в несколько этапов. Ранее здесь отремонтировали кровлю, входную группу, установили новые прогулочные веранды и видеонаблюдение.

По словам директора подрядной организации Андрея Набиева, ремонт сейчас выполнен на 75%.

В ходе инспекции Владимир Панов сделал ряд замечаний по установке радиаторов отопления.

"Необработанная поверхность стены позади радиатора будет создавать постоянный источник пыли, и закрытие радиатора экраном не поможет. Теплый воздух будет подниматься и забирать с собой микрочастицы. Поэтому, в любом случае, поверхность должна быть идеально обработана", - обратился к подрядчику глава города.

Андрей Набиев доложил, что завершить капитальный ремонт детского сада №68 планируется до конца ноября. Все полученные замечания будут учтены. Когда именно детский сад отроет двери – пока не уточняется.

Сроки сдачи неоднократно переносили

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству этого детского сада подозревается в хищении почти 2 млн рублей бюджетных средств.

Напомним, решение о том, чтобы разместить детский сад в здании бывшего детского дома №5 в Канавинском районе было принято еще в 2017 году . На капитальный ремонт здания по ул.Есенина, 39А и для обустройства 12-ти группового детского сада из областного бюджета было выделено 26 млн рублей.

Муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Изначально садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на второй квартал. Далее сроки открытия детсада на ул. Есенина снова сдвигались. В августе мэрия сообщила о том, что детсад откроют в конце 2018 года.

Другие детсады Канавинского района

Владимир Панов пообещал, что очередь в детские сады Канавинского района сократится на 50%. В данный момент она составляет 1 400 мест.

"К концу года завершается строительство детского сада на 320 мест на ул.Карла Маркса. Кроме того, закончится строительство пристроя к детскому саду №7 на 60 мест и капитальный ремонт детского сада №68 на 290 мест", - сообщил Владимир Панов.

Детский сад на ул. Карла Маркса в ЖК "Седьмое небо" строится с конца 2018 года. Заказчиком является МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Детский сад планируется построить рядом с уже существующим детсадом по адресу ул. Карла Маркса, 48А.

Стоимость работ оценивается в 265 млн рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев с момента заключения договора. Таким образом, сдать учреждение должны в концу этого года.

Кроме того, в Канавинском районе построят еще два детских сада: у дома №40 на ул. Генерала Зимина и около домов №№ 31 и 35 по ул. Сергея Есенина. На втором участке находится боксовые гаражи местных жителей и парковка (их снесут и уберут). Заявителем выступает МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода". Сроки завершения работ пока не уточняются.