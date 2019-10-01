Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород"

В ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место, хоть луб и вошел в 1/8 Кубка России. По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прошедший сезон показал, что перемены руководящего состава ФК "Нижний Новгород" необходимы.

Авиарейс "Нижний Новгород — Китай" начнет действовать с 29 октября

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 767-300.

Ноябрь в Нижнем Новгороде не будет теплым, как в большинстве регионов РФ

Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что в регионе, по предварительным данным, не будет теплого ноября, как прогнозируется в большинстве регионах РФ.

Задержан подозреваемый в убийстве охотника в Арзамасском районе

По версии следствия, подозреваемый выстрелил в пенсионера из ружья марки "ИЖ". От полученного ранения потерпевший скончался на месте. На следующий день злоумышленник вывез тело погибшего в Ардатовский район и закопал.

Нефтяные пятна на Волге: Владимир Панов обратился к губернатору о выделении средств для ликвидации

Глава города Владимир Панов обратился к губернатору Глебу Никитину о выделении средств из резервного фонда правительства Нижегородской области для ликвидации загрязнения в акватории реки. На данный момент с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины собрано более 600 литров нефтепродуктов.