Последние новости рубрики Общество
16 октября 2019 19:00  [166] Нижний сегодня: главные события дня
16 октября 2019 18:33  [85] "Нижегородский подрядчик благоустройства более ответственно относится к работе", - Виктор Сдобняков
16 октября 2019 18:01  [82] Дороги и тротуары трех улиц Богородска отремонтировали по программе местных инициатив
16 октября 2019 17:32  [224] "Будем предпринимать необходимые меры для защиты дома Алексеева", - Сергей Морозов
16 октября 2019 17:28  [120] Восемнадцать общественных организаций представили свои проекты на конкурс "Открытый Нижний"
16 октября 2019 17:20  [104] Более 5 тысяч нижегородцев уже поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах
16 октября 2019 17:15  [103] Восемь участков автодорог отремонтировано по нацпроекту в Богородском районе
16 октября 2019 16:56  [106] Проект рекультивации Шуваловской свалки планируют подготовить до конца октября
16 октября 2019 16:38  [178] Две крыши в Московском районе отремонтируют раньше срока, - пресс-служба правительства региона
16 октября 2019 16:30  [158] Нижегородские предприниматели создали интерфейс "Умного города" будущего
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

16 октября 2019 19:00  [166] Общество

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород"

В ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место, хоть луб и вошел в 1/8 Кубка России. По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прошедший сезон показал, что перемены руководящего состава ФК "Нижний Новгород" необходимы.

Авиарейс "Нижний Новгород — Китай" начнет действовать с 29 октября

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 767-300.

Ноябрь в Нижнем Новгороде не будет теплым, как в большинстве регионов РФ

Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что в регионе, по предварительным данным, не будет теплого ноября, как прогнозируется в большинстве регионах РФ.

Задержан подозреваемый в убийстве охотника в Арзамасском районе

По версии следствия, подозреваемый выстрелил в пенсионера из ружья марки "ИЖ". От полученного ранения потерпевший скончался на месте. На следующий день злоумышленник вывез тело погибшего в Ардатовский район и закопал.

Нефтяные пятна на Волге: Владимир Панов обратился к губернатору о выделении средств для ликвидации

Глава города Владимир Панов обратился к губернатору Глебу Никитину о выделении средств из резервного фонда правительства Нижегородской области для ликвидации загрязнения в акватории реки. На данный момент с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины собрано более 600 литров нефтепродуктов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph