Нижний сегодня: главные события дня

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК "Нижний Новгород"
В ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место, хоть луб и вошел в 1/8 Кубка России. По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прошедший сезон показал, что перемены руководящего состава ФК "Нижний Новгород" необходимы.
Авиарейс "Нижний Новгород — Китай" начнет действовать с 29 октября
Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 767-300.
Ноябрь в Нижнем Новгороде не будет теплым, как в большинстве регионов РФ
Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что в регионе, по предварительным данным, не будет теплого ноября, как прогнозируется в большинстве регионах РФ.
Задержан подозреваемый в убийстве охотника в Арзамасском районе
По версии следствия, подозреваемый выстрелил в пенсионера из ружья марки "ИЖ". От полученного ранения потерпевший скончался на месте. На следующий день злоумышленник вывез тело погибшего в Ардатовский район и закопал.
Нефтяные пятна на Волге: Владимир Панов обратился к губернатору о выделении средств для ликвидации
Глава города Владимир Панов обратился к губернатору Глебу Никитину о выделении средств из резервного фонда правительства Нижегородской области для ликвидации загрязнения в акватории реки. На данный момент с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины собрано более 600 литров нефтепродуктов.
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