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Общество

Авиарейс "Нижний Новгород — Китай" начнет действовать с 29 октября

16 октября 2019 12:56  [190] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Azur Air с 29 октября открывает авиарейс по маршруту "Нижний Новгород — Китай". Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
Рейсы будет выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 767-300. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 11:10 мск, из Китая - в 04:10 местного времени.
Аэропорт, в который прибывает самолет Azur Air в Китае, расположен в городе Санья, являющийся курортным.
Напомним, что в мае 2018 года Росавиация выдала авиакомпании Azur Air допуск к перевозкам по маршруту Нижний Новгород – Барселона (Испания). Речь шла о чартерных полетах с конца марта по конец октября. При этом агентство отказало Azur Air в допуске к регулярным перевозкам по маршруту Нижний Новгород – Нячанг (Вьетнам). Авиакомпания планировала выполнять на этом направлении по одному рейсу в неделю.

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