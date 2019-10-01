Аналитические весы

Аналитические весы – высокоточное лабораторное оборудование.

Для проведения высокоточных измерений в специализированных лабораториях используются аналитические весы. Такие приборы можно приобрести например здесь https://www.silavesa.ru/category/analiticheskie-vesy/.

С помощью высокоточных устройств можно проводить точные измерения массы веществ в разных агрегатных состояниях.

Аналитические весы оснащены специальными дверцами, благодаря которым изолируется реактив от внешних факторов. Это значит, что такие приборы подходят для взвешивания веществ, которые чувствительны к температуре и влажности.

Устройство отличаются классами точности. Первый и второй класс позволяет измерять вес с максимальной точностью. Последующие точные, но они могут автоматически калиброваться. Это очень удобно, так как удается сэкономить время измерений.

Аналитические весы не применяются для взвешивания горячих веществ. Важно размещать устройства на устойчивом лабораторном столе, Погрешность взвешивания увеличивается при наличии вибраций и толчков. Категорически запрещается измерять вес предметов, вес которых превышает максимальные измерительные показатели прибора. Нельзя устанавливать на весах материалы, которые могут нанести устройству вред. При поломке приборов ремонтом должны заниматься специалисты.

Аналитические весы нового поколения характеризуются длительным сроком службы. На устройства предоставляется гарантия производителя 5 лет. Функция автоматической калибровки запускается простым движением. Устройства имеют встроенную функцию, позволяющую фиксировать дату и время взвешивания. Кроме того дополнительно к ним можно подключать периферийные устройства и ПК. Для этого дополнительно в комплект входит специализированное программное обеспечение, позволяющее осуществлять передачу данных.

Аналитические весы – это компактные устройства, в которых отсутствуют громоздкие детали. Это мобильные приборы. С их помощью можно проводить измерения в различных единицах. Это могут быть караты, унции и пр. Такие приборы востребованы в различных медицинских и научных учреждениях, в промышленных лабораториях.

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