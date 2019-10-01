ГАЗ отложил предполагаемый с 21 октября переход на четырехдневную рабочую неделю Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Группа ГАЗ откладывает переход на четырехдневную рабочую неделю, который предполагался с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Возможность перехода на четырехдневку рассматривалась в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами. Кроме того, сейчас на деятельность компании влияют санкции США.

Это могло привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы.

Однако планировалось, что при стабилизации ситуации на рынке четырехдневную рабочую неделю компания вводить не будет и предприятия Группы ГАЗ продолжат работать в режиме полной рабочей недели.

Переход на четырехдневную рабочую неделю теперь откладывается, так как сейчас предприятия Группы ГАЗ в рамках госзаказа осуществляют поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи.

"Поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено", - сказали в компании.

При этом руководство Группы ГАЗ совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций.

Группа ГАЗ является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), который неоднократно попадал под санкции США. В очередной раз это случилось в апреле 2018 года, когда в списке из 15 компаний оказалась одна нижегородская - Группа ГАЗ.

Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

При этом в январе, по данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введенные в отношении еще трех компаний Олега Дерепаски - En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" ("ESE") были отменены.

Олег Дерипаска пояснил, что отмена санкций обусловлена тем, что бизнесмен отказался от контроля над ними. Поэтому он также выразил готовность отказаться и от контроля над ГАЗом.

Бизнесмен также сказал, что сейчас для автомобилестроительного холдинга "настали тяжелые времена", и если действия санкций продолжатся, то у ГАЗа "нет шансов выжить".

Напомним, что власти США также замораживали и американские активы Олега Дерипаски в октябре 2018 года. Речь шла о домах в Нью-Йорке и Вашингтоне. В частности, стоимость купленной в 2008 году недвижимости составляла $42,5 млн. В мае того же года банк ВТБ перестал кредитовать Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании после включения их в санкционный список США.

В январе 2019 года Группа ГАЗ уступила контракт КамАЗу на поставку 100 электробусов в Москву. Группа ГАЗ не принимала участия в конкурсе. Причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер".

В июне рабочие ГАЗа провели пикет против американских санкций у посольства США в Москве.