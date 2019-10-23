Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин возглавил НРО "Единой России"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональное отделение "Единой России". Как сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак "в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов".

Нижегородская ГИБДД предупреждает о сложностях на дороге из-за ледяного дождя и снега

С понедельника ожидается минусовая температура и снег. В частности, в начале недели днем прогнозируется снег и -1°, во вторник также ожидается снег и -2°, но ощущаться будет как -5°. В ГИБДД сказали, что прогнозируется осложнение обстановки на дорогах, появление сильной гололедицы и накатов. Гололедица возникает, в первую очередь, на загородных трассах, а также на мостах, эстакадах и путепроводах.

Сотрудник РФЯЦ, использовавший компьютеры центра для майнинга, осужден на три года

Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной в Сарове использовал компьютеры центра для майнинга криптовалюты. Факт несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях установлен в 2018 году.

ГИБДД предупреждает о задержках в регистрации транспорта из-за сбоя компьютерных программ

15 ноября 2019 года в работе программного обеспечения ведомства произойдет сбой, который продлится до 18:00. В этот день в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД могут возникать задержки в регистрации транспортных средств.

Бюджет Нижегородской области на три предстоящих года сформирован бездефицитным

Наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы на реализацию социальных программ.