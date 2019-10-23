Нижегородская канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с Общество

Фото: НИА Нижний Новгород Нижегородская канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с. Об этом "НИА-Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги". Скорость ветра специалисты канатных дорог получают с помощью установленных в контрольных точках датчиков ветра. Напомним, работа нижегородской канатной дороги 28 октября временно приостановлена из-за сильного ветра.

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