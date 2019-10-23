Более 4 тысяч нижегородцев до сих пор остаются без света из-за непогоды Происшествия

Фото: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

Более четырех тысяч жителей Нижегородской области до сих пор остаются без света из-за повреждения линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".

Восстановительные работы по устранению последствий сильного шторма с порывами ветра до 30 м/с ведутся в более чем десяти районах Нижегородской области: в Уренском, Борском, Ковернинском, Краснобаковском, Богородском Городецком, Сокольском, Чкаловском, Семеновском, Ветлужском. Выксунском, Шахунском районах и др.

В настоящее время для ликвидации нарушений задействовано 98 бригад, 267 человек и 128 единиц техники. Также в ходе восстановительных работ используется 19 резервных источников электроснабжения.

Аварийно-восстановительные работы на большинстве электроустановок компания планирует завершить до 20:00.

Напомним, по данным на 12:30 обесточенными в регионе были более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек.