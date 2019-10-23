Депутатов ЗС НО просят вернуть прямые выборы Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутатов Законодательного собрания Нижегородской области просят вернуть прямые выборы глав городов и районов.

Как сообщает пресс-служба КПРФ, партия внесла в ЗС НО три законодательные инициативы, одна из которых касается возвращения прямых выборов глав городов и районов.

В КПРФ добавили, что для внесения проекта в парламент необходимо собрать не менее двух тысяч подписей под данной инициативой и тогда депутаты должны рассмотреть законопроект в обязательном порядке. По данным пресс-службы, эти условия партия выполнила.

После внесения инициативы на рассмотрение Законодательного собрания эти документы будут проверять на предмет соответствия их требованиям областного закона в течение одного месяца.

Далее, не позднее двух месяцев со дня их поступления, комиссия принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации законопроектов.

Напомним, ЗС НО отменило "двуглавую" систему МСУ в регионе за исключением Нижнего Новгорода и Сарова в мае 2016 года.

В первоначальной редакции законопроекта при возобновлении его рассмотрения "двуглавую" систему управления планировалось отменить и в Нижнем Новгороде, однако Гордума не поддержала эту инициативу, и на заседании профильного комитета было принято решение исключить областной центр из законопроекта.

Ранее законопроект об отмене "двуглавой" системы был внесен в Законодательное собрание в августе 2015 года, однако тогда он не рассматривался, так как заседания переносились из-за отсутствия кворума (27 и 28 августа). В сентябре законопроект дважды был снят с повестки заседания регионального парламента. Это было связано с тем, что дума Нижнего Новгорода направила парламенту соответствующее обращение, и по проекту требовались дополнительные консультации.

Отметим, что сейчас в Нижнем Новгороде с середины января 2018 года система управления городом стала одноглавой. Депутаты Гордумы 17 января избрали мэром Владимира Панова.